Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111764
ALTIN
157.667
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1123
EURO
4.5378
27 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Aralık 2017 Yeni Alanya...
27 Aralık 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Aralık Günlük Burç Yorumu
Facebook Messenger tehlike altında!
Facebook Messenger tehlike altında!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!

Patlama sonrası yangın

Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı

Patlama sonrası yangın

Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı

26 Aralık 2017 Salı 20:15
Patlama sonrası yangın
banner404

KARAKÖY Bankalar Caddesi'nde 7 katlı Seven Han'ın 5'inci katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, adı bilinmeyen işyeri sahibinin kimsenin olmadığı sırada kapıyı açıp içeri girdiği, ardından bir anda patlama olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı öğrenildi. İşyeri sahibinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı da öğrenildi.
 
İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Patlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen dayağı kamerada! Diz çöktürüp evire çevire dövdü
Öğretmen dayağı kamerada! Diz çöktürüp evire çevire dövdü
Türkiye'nin konuştuğu gizemli ışık küresi çözüldü
Türkiye'nin konuştuğu gizemli ışık küresi çözüldü
TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim