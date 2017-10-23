Parti kurulmadan 5 vekili oldu

MHP Genel Başkanlığına aday isimlerden olan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yaklaşık bir yıl önce, Kasım 2016'da, Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilmişti.

Yine MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan da geçtiğimiz Mart ayında parti disiplinine aykırılıktan ihraç edilmişlerdi.

Sözkonusu dört isim de Meral Akşener ile birlikte hareket ederek önce anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu için çalışmış ardından da yeni partinin hazırlık çalışmalarında yer almışlardı.

İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bugünkü istifasıyla Akşener'in partisine kurulmadan katılan vekil sayısı beşe ulaşmış oldu.

PARTİYE KATILAN 2 YENİ İSİM

Öte yandan Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski Milletvekili Ahad Andican'ın da katılacağı öğrenildi.

İktisatçı olan Ayfer Yılmaz, 21. Dönem'de DYP'den İçel Milletvekili seçildi. Yılmaz, 53 ve 54. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı. Tıp doktoru olan Ahad Andican ise 20 ve 21. dönemde ANAP'tan İstanbul Milletvekili 1997-1999 yılları arasında da devlet bakanı olarak görev yaptı.