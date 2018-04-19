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Parkta fuhuşa polis baskını! 10 kadın ve 1 eşcinsel erkek yakalandı

Adana'da İnönü Parkı'nda fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis baskın düzenledi. 50 ila 100 tl arasında fuhuş yaptıkları belirlenen 10 kadın ve 1 eşcinsel erkek gözaltına alındı

Parkta fuhuşa polis baskını! 10 kadın ve 1 eşcinsel erkek yakalandı

Adana'da İnönü Parkı'nda fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis baskın düzenledi. 50 ila 100 tl arasında fuhuş yaptıkları belirlenen 10 kadın ve 1 eşcinsel erkek gözaltına alındı

19 Nisan 2018 Perşembe 11:22
Parkta fuhuşa polis baskını! 10 kadın ve 1 eşcinsel erkek yakalandı
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ADANA polisi, İnönü Parkı'nda fuhuş yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kadın ve 1 eş cinsel erkeği gözaltına aldı.
11 KİŞİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan İnönü Parkı'nda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Şok baskında parka giren polis, banklarda oturup bekleyen 10 kadın ve 1 eş cinsel erkeği yakaladı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Gün içinde parkta müşteri bekleyip 50 ile 100 lira arasında erkeklerle ilişkiye giren kadınların gece de otoyolda fuhuş yaptığı ortaya çıktı. Fuhuş yapan kadınların ise genellikle yardıma muhtaç ve kimsesiz olduğu ileri sürüldü. Emniyete götürülen kadınlara ise idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adanaİnönü ParkıFuhuş
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