Park halindeki 4 araca çarparak durabildi

ALINAN bilgilere göre İsmet Paşa Caddesi’nde kent merkezi istikametine seyir halinde olan Dilaver Çapık idaresindeki 44 EB 304 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu biri seyir halinde üçü park halinde olan 4 araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazda yaralanan otomobil sürücüsü Dilaver Çapık ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın şiddeti ile park halindeki araçların bir kısmının hurdaya döndüğü kaza sonrası itfaiye ekipleri herhangi bir yangının meydana gelmemesi için araçlarda inceleme yaptığı kazayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.