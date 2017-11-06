Park halindeki 2 araç alev alev yandı

OLAY, 04. 00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 araç yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra polis ekipleri araçlar üzerinde inceleme yaptı. Araçların yanma anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.