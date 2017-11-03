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Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı

Yenibosna’da 4 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamayınca intihar girişiminde bulundu

Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı

Yenibosna’da 4 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamayınca intihar girişiminde bulundu

03 Kasım 2017 Cuma 18:14
Parasını alamayan işçiler çatıya çıktı
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YENİBOSNA'DA 4 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamayınca intihar girişiminde bulundu. Paralarını alamadıkları için çalıştıkları inşaat şirketinin yaptığı binanın çatısına çıkan 4 kişiden birinin ise kendini aşağı doğru sarkıttığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar binaya çıkan 4 kişiyi şaşkınlıkla izlerken kimileri de polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi

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Yenibosna
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