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Paralar düğün salonundan kasalarla taşındı

İpsala Belediyesi kasasını sahip olduğu araziyi icara vererek doldurdu. İlçedeki bir düğün salonunda yapılan ihale sonunda paralar, portatif çelik kasalarla taşındı

Paralar düğün salonundan kasalarla taşındı

İpsala Belediyesi kasasını sahip olduğu araziyi icara vererek doldurdu. İlçedeki bir düğün salonunda yapılan ihale sonunda paralar, portatif çelik kasalarla taşındı

14 Kasım 2017 Salı 18:05
Paralar düğün salonundan kasalarla taşındı
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EDİRNE'NİN İpsala ilçesinde belediyeye ait toplam 9 bin 500 dekar çeltik arazisi ihale ile icara verildi. 

İpsala Belediye Düğün Salonunda açık usulle gerçekleştirilen ihalede tarlalar, dekarı 480 liraya icara çıkarıldı. 

Yaklaşık 150 çeltik üreticisinin katıldığı ihalede tarlalar, 481 ile 821 lira arasında icar edildi. İhalede elde edilen gelirler, ihale yerinde bir banka yetkilileri tarafından teslim alınırken, paralar ihale sonunda portatif çelik kasalarla taşındı. 

İhale sonunda belediye, 2 milyon 440 bin lira gelir elde etti.

İpsala Belediye başkanı Mehmet Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihaleye katılan üreticilere teşekkür etti. 

İhalenin güzel geçtiğini belirten Kerman, "İpsala Belediyesi'nin çeltik arazilerini ihaleye çıkardık, 9 bin 500 dekar çeltik arazisi, üreticilerimiz tarafından kiralandı. Çok güzel bir ihale geçti. Arazilerimizi alan üreticilerimize hayırlı olmasını gelecek yıl da bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum. Bu arazilerden elde ettiğimiz geliri ilçemize hizmet anlamında en güzel şekilde kullanacağız. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı ilçemizde Türkiye’nin aynası olarak en güzel çalışmaları yapacağız." dedi.

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