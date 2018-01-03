Para nakil aracının çarptığı takside can pazarı

KAZA, dün öğlen saatlerinde merkez Yakutiye ilçesindeki Karayolları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Nizamettin Taşdemir (55) yönetimindeki 25 TT 165 plakalı taksiye Mikail Tanyeli yönetimindeki 06 DT 9747 plakalı bir bankaya ait para taşıma aracı çarparak sürükledi. Refüje çıkan taksinin sürücüsü Nizamettin Taşdemir, göğsünden aldığı darbe nedeniyle nefes alkmakta güçlük çekerken, ön koltukta oturan yolcunun da ayakları sıkıştı. Taksi şoförü ve müşterisine yardım etmeye koşanlar çaresiz kalınca durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri taksi şoförüne müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri de takside sıkışan ismi öğrenilemeyen müşteriyi kurtardı. Taksiden çıkarılan iki yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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