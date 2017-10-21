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Panzer 6 yaşındaki çocuğu ezdi

Siirt’in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur isimli kız çocuğu hayatını kaybetti

Panzer 6 yaşındaki çocuğu ezdi

Siirt’in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur isimli kız çocuğu hayatını kaybetti

21 Ekim 2017 Cumartesi 23:56
Panzer 6 yaşındaki çocuğu ezdi
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SİİRT'TE üç gün önce Tillo İlçesi’ne gittiği görevden dönen Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araç, Aydınlar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur adlı kız çocuğuna çarptı. 

Çarpma sonucu Batur’un olay yerinde hayatını yitirdiği öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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