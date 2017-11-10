Pamuk yığınları arasında can verdi

BİR süre sonra pamuk yığınlarının arasında çocuğu hareketsiz bulan aile, durumu güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güneş’in pamuk yığınları arasında uyuduğu sırada üzerine hasadı yapılan pamuğun boşaltılması nedeniyle havasız kalarak hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Şanlıurfa’da 19 Ekim’de 2’si kardeş 3 kişinin cesedi pamuk tarlasında bulunmuştu.

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