Özgecan Aslan'ı öldüren caninin cezası belli oldu

MERSİN'DE üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in ise yaralanmasıyla ilgili davada sanıklardan tutuklu Gültekin Alan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi, tutuksuz 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

ÖZGECAN'IN KATİLİNİN BABASI DA DURUŞMAYA KATILDI

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Gültekin Alan, tutuksuz sanıklar Ferat Yüksel, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, Gamze Bağlar, Serkan Akkoca ile avukatları katıldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Hüsamettin Bağlar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile duruşmada hazır oldu. Öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in olayda yaralanan babası Necmettin Altındöken de hükümlü olduğu Silivri Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

KATİLİ KORKUTMAK İSTERKEN ÖLDÜRMÜŞ

İddia makamının geçen celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlamasının ardından sanıklara son savunmaları soruldu. Sanık Gültekin Alan savunmasında, 18 duruşmanın 3'üne katıldığını, bunlardan birinde de susma hakkını kullandığını ifade ederek, mahkemede düzgün savunma yapamadığını öne sürdü. Suç aleti silahı bir yıl önce tuvalette bulduğunu ve bacak arasında sakladığını ifade eden Alan, Ahmet Suphi Altındöken'i korkutmak isterken öldürdüğünü ve babasını yaraladığını söyledi.

"ÖZGECAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ RÜYAMA GİRİYORDU"

Alan, olay anını yazılı savunmasından şöyle okudu:

"Silahın nasıl cezaevine sokulduğunu bilmiyorum. Olay günü halı sahaya çıkacağımız belli değildi. İnfaz koruma memuru daha sonra halı sahaya çıkacağımızı söyledi. Bu sırada infaz koruma memurları, Özgecan Aslan'ı öldüren ile babasının F Tipi Cezaevine getirildiğini ve hangi koğuşta kaldıklarını konuşurlarken duydum. O günler kafam dağınıktı. Özgecan Aslan'ın öldürülmesi rüyalarıma giriyordu. Benim de 2 kızım var. Görevli halı saha kapısını açtı. O sırada sinema perdesi gibi Özgecan Aslan ve kızlarımı gördüm. Halı sahaya girmedim, kendi kendime 'Hadi ne bekliyorsun?' diyerek saniyeler içinde karar verdim."

"CEZAEVİNDE EN BÜYÜK CEZA BİRİSİNE ÖLÜM KORKUSU VERMEKTİR"

Merdiven boşluğuna doğru ateş edip ölüm korkusu vermek istediğini anlatan Alan, şunları dile getirdi:

"Cezaevinde en büyük ceza birisine ölüm korkusu vermektir. Kaldıkları kapının mangalını açtım. Orta yaşlı biri mangala doğru geldi. Ahmet Suphi'nin babası olduğunu bilmiyordum. 'Suphi'yi çağır, evrakı var' dedim. 'Suphi' diye seslendi. Yukarı merdivenlerden inerek mazgalın önüne geldi. Diğer kişinin babası olduğunu bilseydim o anda ikisinin de kafasına sıkabilirdim. Ahmet Suphi ile karşı karşıya geldik. Namlunun ucu ona doğruydu. İsteseydim kafasına sıkardım. Ona 'Özgecan Aslan'ın selamı var, geri çekil' dedim. Geri geri kaçarken merdiven boşluğuna doğru gitti. 2 defa tetiğe bastım. Kurşunlardan biri sol göğsüne isabet etti. Öldürmek amacım olsaydı tabancamdaki diğer kurşunları da boşaltırdım. Hedef gözetmeden ateş ettim. Göz ucuyla içeri baktığımda bir kişinin kaçtığını gördüm. Ahmet Suphi sandım. Bir el ateş daha ettim. Oysa babasıymış. Tasarlayarak yapmadım. Biri bizi gözetliyor gibi her yerde kamera var, tasarlamam imkansız. Spontane gelişti. 1 dakikada oldu bitti."

"DİĞER SANIKLARIN AZMETTİRİCİ DİYE GEÇMESİ GÜLÜNÇ"

Alan, olay anında 2 infaz koruma memurunu silahla rehin aldığını ancak daha sonra bir kişinin "Vuruldu" diye bağırması üzerine silahını bıraktığını söyledi. Diğer sanıkların bu olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Alan, sanıklardan Ahmet Tekin Baykal'ın kendisini azmettirdiği iddiasını "gülünç bulduğunu" ifade etti. Baykal da Alan'ın eline geçirdiği bir silahla aldığı hapın etkisiyle olayı işlediğini iddia etti. Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını belirtip beraatlerini istedi.

"TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEKTEN" MÜEBBET

Mahkeme heyeti, Alan'ı "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, Alan'a "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten" 18 yıl, "hakaretten" 1 yıl 4 ay, "yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 6 yıl, "infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan" da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi. Cezalarda indirim yapılmazken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.

KATİLE VE BABASINA 12 NİSAN 2016'DA SALDIRMIŞTI

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin ve eşi Gamze Bağlar ile Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel tutuklanmış, Serkan Akkoca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 25 Ocak'ta yapılan duruşmada Gültekin Alan dışındaki 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.