Özel liseler kayıtlarını devletten erken yapıp sistemden çekilecek

ARALARINDA Amerikan, İtalyan, Fransız, Alman ve Avusturya liselerinin de bulunduğu yabancı ve Türk özel liseleri, öğrencilerini devlet liseleri için tercihler başlamadan önce kaydedip sistemden çıkmak istiyor. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) taslak kayıt takvimi sunacak. İlk kayıt dönemi olarak 27 Haziran’ın düşünüldüğü bu takvimde en az iki önkayıt ve kesin kayıt, ardından da boş kalan kontenjanlar için serbest kayıt dönemi olacak. Bu yıl da özele kayıt yaptıran, devlet için tercih yapamayacak.

SINAV YÜRÜTME KURULU OLUŞTU

Özel liseler bu yıl öğrencilerini 2 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanlarına göre alacak. Dün de Türkiye Özel Okullar Derneği’ne üye okullar kayıt işlemlerini görüşmek ve taslak takvimlerini belirlemek için toplandı. Yaklaşık 60 okulun kurucu ve yöneticisinin katıldığı toplantıda 9 kişilik Özel Okullar Sınav Yürütme Kurulu da oluşturuldu. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada LGS sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağını hatırlatarak şunları söyledi:

“Sonuçlar 22 Haziran’da açıklandıktan sonra bakanlıktan kayıtlarımızı yapabilmek için en az 15 günlük bir süre tanımalarını isteyeceğiz. Bakanlıktan onay aldıktan sonra kayıt takvimini kamuoyuyla paylaşacağız. En az iki önkayıt-kesin kayıt, bir de serbest kayıt dönemi planlıyoruz.

Özel okullar kayıtlarını tamamladıktan sonra devlet liseleri için tercih dönemi başlar.” Özel okul yöneticileri yaptığımız görüşmede kayıtların 27 Haziran’da başlamasını beklediklerini dile getirdi. Özel liseler bakanlık tarafından yapılacak sınavın sonucunu kullanacaklar. Bu sınavın puanı da 500 tam puan üzerinden açıklanacağı için özel okulların da en yüksek puanı 500 olacak.

YARGI, SORU İPTAL EDERSE NE OLACAK?

Özel okulların kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yargıdan soru ya da soru iptalleri geldiği takdirde yapılan kayıtların ne olacağı yanıtı aranan soru. LGS Kılavuzu’na göre sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara itiraz, bunların MEB sitesinden yayımlanmasından itibaren 5 işgünü içinde yapılacak. İptal davası ise 10 işgünü içinde açılacak. Yargı, 45 gün içinde karar vermezse MEB’in açıkladığı sonuçlar geçerli olacak. Ama 45 gün içinde yargıdan iptal kararı çıkarsa ve puanlar da tekrar hesaplanırsa bu süre içinde kayıtlarını yapan özel okullarda değişen puanlara göre nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

LGS’DE SON GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran’da sınavla öğrenci alacak liseler için yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular bugün son buluyor. 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrenci bu sınav sonuçlarıyla 1367 liseye yerleşecek. Sınava katılım isteğe bağlı.