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Özel halk otobüsüne bariyerler ok gibi saplandı

TEM Otoyolu O3 bağlantı yolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü, sol şeritten bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta bir ok gibi saplandığı otobüste, yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

Özel halk otobüsüne bariyerler ok gibi saplandı

TEM Otoyolu O3 bağlantı yolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü, sol şeritten bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta bir ok gibi saplandığı otobüste, yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:32
Özel halk otobüsüne bariyerler ok gibi saplandı
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OLAY, saat 16.00'da TEM Otoyolu O3 bağlantı yolu Esenler mevkiindeki meyve sebze hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, O3 bağlantı yolunda seyir halinde olan özel halk otobüsünü sol şeritten gelen bir araç sıkıştırdı. O esnada normal güzergahına devam edebilmek için seyrine devam eden otobüs şoförü, diğer araç şoförünün sıkıştırmaya devam etmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek meyve sebze hali kavşağında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlerin adeta bir ok gibi saplandığı özel halk otobüsünde bulunan yolculardan bazıları hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle O3 bağlantı yolunda yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı ekipleri, çarpma sonucu aracın içerisine giren çelik bariyerleri elektrikli testereyle keserek çıkarttı. Sonrasında ise çekici yardımıyla kaza yapan özel halk otobüsü olay yerinden kaldırılarak trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
"Yaralı bir bayan vardı, hastaneye gitti"

Araç sahibi Mustafa Bölükbaşı, "Seyir halindeyken bir polis aracı bu tarafa dönmek için soldan giriyor. Polis aracını sıkıştırmamak için, vurmamak için bariyerlere girildi. Yaralı bir bayan vardı hastaneye gitti. Yolcu yoktu içerisinde ona şükürler olsun. Yaralananlar da hafif yaralandı" dedi. 

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Tem Otoyoluözel Halk OtobüsüBariyer
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