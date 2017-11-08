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Öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lı, Türkiye'de yakalandı

2016 yılında DEAŞ terör örgütüne muhalif olan kardeşini başından vurarak infaz eden Irak uyruklu DEAŞ'lı terörist ile birlikte 4 kişi Kayseri'de yakalandı

Öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lı, Türkiye'de yakalandı

2016 yılında DEAŞ terör örgütüne muhalif olan kardeşini başından vurarak infaz eden Irak uyruklu DEAŞ'lı terörist ile birlikte 4 kişi Kayseri'de yakalandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 17:15
Öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lı, Türkiye'de yakalandı
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KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2016 yılında DEAŞ terör örgütüne muhalif olan kardeşini başından vurarak infaz eden DEAŞ terör örgütü üyesi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

ÖZ KARDEŞİNİ BAŞINDAN VURARAK İNFAZ ETMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri; 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden, bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan görüntülerden kimliği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi  Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin yasa dışı yollarla  Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.
KAYSERİ'DEKİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerle  Kayseri'de olduğu belirlenen terör örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen operasyon kapsamında örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edilen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Muhammed Khurais de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ OLUP CANLI YAKALANAN İLK DEAŞ'LI

Öte yandan, yetkililerce şahsın; infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu bildirildi.

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