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Oynak, yollu, kötü yola düşmek... Karar çıktı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, "oynak", "kötü yola düşmek", "yollu" gibi kelimelerin argo anlamlarının Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden kaldırılmasına ilişkin idare mahkemesi kararının yürütmesini durdurdu.

Oynak, yollu, kötü yola düşmek... Karar çıktı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, "oynak", "kötü yola düşmek", "yollu" gibi kelimelerin argo anlamlarının Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden kaldırılmasına ilişkin idare mahkemesi kararının yürütmesini durdurdu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:28
Oynak, yollu, kötü yola düşmek... Karar çıktı
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 ANKARA'da TDK'ye başvuran kişi, argo anlamı yayımlanan "müsait",  "esnaf", "teslim etmek", "serbest", "oynak", "kötüleşmek", "kötü yola düşmek",  "taze", "yollu" ve "boyalı" sözcüklerinin cinsiyet ayrımcılığına dayalı  aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler olduğu gerekçesiyle argo karşılıklarının sözlükten çıkarılmasını istedi.

Başvurunun kabul edilmemesi üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesinde dava  açıldı. Mahkeme, söz konusu kelimelerin argo anlamlarının sözlükten çıkarılmasına  karar verdi.

Argonun anlamına bakıldığında kullanılmaması gereken söz ve deyim  olduğunun ortaya konulduğu, toplumun her kesimince anlaşılmayan, kendine özgü bir  sözcük, deyim ve deyişlerden oluştuğu ifade edilen kararda, dava konusu  kelimelerin argo anlamlarının Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılması hususunda  öncü görevi üstlenen TDK'nin sözlüğü ve internet sayfasında yer almasının hukuka  uygun olmadığı kaydedildi.

Kararın istinafa taşınmasıyla dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.  İdari Dava Dairesinin gündemine geldi. İstinaf mahkemesi, Ankara 6. İdare  Mahkemesinin kararının yürütmesini durdurdu.

İstinaf mahkemesinin kararında, sözlüklerin dilin bütün veya belli bir  dönemindeki kelimelerini, yazılışları, türleri, söylenişleri, temel ve yan  anlamları, kullanılış özellikleri bakımından kayıt altına alan, açıklayan, edebi  metinlerden seçilen cümlelerle örneklendiren, alıntı kelimelerin hangi dilden  geçtiğini bildiren başvuru kaynakları olduğu belirtildi.

Kelimelerin türleri, yazılışları, söylenişleri, kullanılış biçimleri,  alıntıysa hangi dilden geçtikleri, çekim ekleri ve fiillerle kullanılış  özellikleri gibi bilgilerin sözlüklerde belirli düzen içerisinde sıralandığına  yer verilen kararda, bu düzenin sözlük hazırlama ve yazma ilkeleriyle sağlandığı  anlatıldı.

Kararda, sözlüklerde kelimelerin anlamlandırılmasında genellikle sözün  en yaygın anlamına öncelik verildiği, sonra mecazi, daha sonra argo, alay,  hakaret ve benzeri anlamlarının yer aldığı, eğer varsa o kelimeyle deyimleşmiş ve  kalıplaşmış biçimlerinin örnekleriyle sıralandığı bildirildi.

TDK'nin hazırladığı Türkçe Sözlük'te yer alan dava konusu sözcüklerin  anlamlandırılmasında, halk ağzındaki yaygın kullanımı, sözcüğün asıl ve mecaz  anlamları ile argo kullanımı dikkate alınarak anlam sıralaması yapıldığı  belirtilen kararda, anlamlandırma çalışmalarında TDK'nin iradesinden ziyade  sözcüğe halkın yüklediği anlamın dikkate alındığının anlaşıldığı aktarıldı.

Bu ifadelerin sözlükte yer almasında kadınlara ayrımcılık yapmak veya  kadına şiddet uygulanmasına zemin hazırlanması gibi bir amaç güdülmediği  vurgulanan kararda, "Sözlükte kelimelerin, toplumsal yaşamda var olan kavramların  iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız kelime anlamları ile varsa  argo, alay, hakaret ve benzeri anlamlarının da belirtildiği, bu kapsamda argo,  alay, hakaret ve benzeri anlamları olan kelimelerin sözlükte bulunmalarının değil  kullanımlarının hukuka aykırı olduğu açıktır." ifadesi kullanıldı.

 İnsan haklarına saygılı hukuk devletinde cinsiyete dayalı ayrımcılık  veya bu ayrımcılığı destekler nitelikteki uygulamaların kabulünün mümkün  olmadığına dikkati çekilen kararda, bir milletin günlük hayatta kullandığı  sözcükler ve bunlara halk tarafından yüklenen anlamların, kadın veya erkek  bireylerin aşağılanması, ötekileştirilmesi veya cinsiyete dayalı ayrımcılığın  nedeni olarak görülemeyeceği belirtildi.

Ayrımcılığın ve ötekileştirmenin dilde bulunan kelimelerden değil,  bireylerin düşünce yapısına dayalı eylemlerinden kaynaklandığı kaydedilen  kararda, aksi durumun Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret  suçu kapsamındaki tüm kelimelerin Türkçe'den çıkarılması sonucunu doğuracağı, bu  durumun ise fiilen ve hukuken mümkün olmadığı bildirildi.

Kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Her dilde olduğu gibi Türkçe'de de olağan hayatın içerisinde yer alan  olumsuz durumları ifade etmek için dava konusu kelimelere benzer bazı kelimelerin  bulunduğu, bu kelimelerin varlığının ayrımcılık ve ötekileştirme nedeni olarak  kabulünün mümkün olmadığı, aksine davalı kurum tarafından internet sitesinde ve  basılı sözlükte bu kelimelere yer verilmek suretiyle kişilerin daha dikkatli  davranmasının sağlanacağı, bu sözcüklerin kullanıldıkları yere ve amaca göre suç  unsuru sayılabileceğini alenileştirmiş olacağı, dolayısıyla kadına karşı  yapılabilecek ayrımcılığın önlenmesine hizmet edeceği anlaşıldığından dava konusu  işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

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Ankara Bölge İdare MahkemesiOynakYolluKötü Yola Düşmek12. İdari Dava Dairesi
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