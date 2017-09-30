Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Merzifon’dan Osmancık köyüne seyir halinde olan Satılmış Özarslan yönetimindeki 05 FA 376 plakalı otomobil, önündeki Nural Gündüz’in kullandığı 34 KV 9208 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki araçta da büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada çarpan otomobilde bulunan Dursun Kizir olay yerinde hayatını kaybetti. Kizir’in cenazesi incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Yaralanan sürücülerden Satılmış Özarslan Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde, Nural Gündüz ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.