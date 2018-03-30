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Otomobiller art arda şarampole uçtu: 7 yaralı

Ağrı Eleşkirt'te Ağrı - Erzurum Karayolu üzerinde şiddetli yağışın sebep olduğu kazalarda 4 ayrı araç şarampole uçtu. Kazalarda 7 kişi yaralandı

Otomobiller art arda şarampole uçtu: 7 yaralı

Ağrı Eleşkirt'te Ağrı - Erzurum Karayolu üzerinde şiddetli yağışın sebep olduğu kazalarda 4 ayrı araç şarampole uçtu. Kazalarda 7 kişi yaralandı

30 Mart 2018 Cuma 17:54
Otomobiller art arda şarampole uçtu: 7 yaralı
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AĞRI'NIN Eleşkirt İlçesi Ağrı Erzurum Karayolu üzerinde şiddetli yağış ve dolunun sebep olduğu düşünülen kazalarda 4 ayrı araç sarampole uçtu. Trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ARAÇLAR ŞARAMPOLE UÇTU

Kazaların ilki Ağrı Erzurum Karayolunda Ağrı İstikametine giden Yabancı uyruklu 3 araç Eleşkirt Uzunyazı ve Sadaklı Köyleri arasında Şarampole uçtu. Kazada 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri sonrası Ağrı devlet hastanesine kaldırıldı.
BELEDİYE BAŞKANI DA YARALANDI

Eleşkirt ilçesinde meydana gelen ikinci trafik kazasında Eleşkirt Belediye başkanı Sebahattin Sarı'nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı Ağrı dan Eleşkirt'e doğru hareket halindeyken Ergözü köyü mevkisinde Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak şarampole uçtu.Kazada Eleşkirt Belediye başkanı Sebahattin Sarı ve Koruması hafif şekilde yaralandı. Başkan Sarı'nın ve yakın korumasının Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Eleşkirt Devlet hastanesinde Yapılan kontroller sonrasında taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıEleşkirtErzurum
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