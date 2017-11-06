Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kadir A., idaresindeki 02 AB 919 plakalı otomobille Abdullah A., idaresindeki 02 LA 557 plakalı minibüsle Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste olduğu öğrenilen Yunus A., ile Sibel A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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