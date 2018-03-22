Otomobilinin ön camına havadan korkuluk demiri düştü, ölümden döndü

CUMHURİYET Mahallesindeki Ereğli Köprülü Kavşağında meydana gelen olayda Süleyman Kazanç yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken, plakası tespit edilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce köprünün korkuluk demirlerine sonra da önünde seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarparak durdu.

OTOMOBİLİNİN ÖN CAMINA KORKULUK DEMİRİ DÜŞTÜ

Kaza esnasında otomobilin çarptığı korkuluk demirinin bir parçası o sırada alt geçitten geçmekte olan Tolga Özbek'in kullandığı otomobilin ön camına düştü. Kopan korkuluk demirinin tam otomobilinin direksiyon kısmına düşmesi sebebiyle sürücü ölümden döndü. Yaşanan kazanın kısa sürede şokunu atlatan Özbek, korkuluk demirlerinin tekrar otomobilinin üzerine düşeceğini düşünerek aracını az ileride yolun sol şeridine çekerek durdu. Kaza anını trafik polisine anlatan Tolga Özbek, "Aracımla seyir halindeyken bir anda üst taraftan korkuluk demirlerinin düştüğünü gördüm ve sola kaçarak kurtardım. Ancak sonradan düşen demir parçasından kaçamadım ve demir ön cama düştü" dedi.

ALT GEÇİTTE ÜÇÜNCÜ KAZA MEYDANA GELDİ

Bu sırada alt geçide giren ve önünde seyreden araçların bir anda yavaşlamasıyla durmaya çalışan Yılmaz Göktaş'ın kullandığı otomobile ise arkadan gelmekte olan Muzaffer Arı idaresindeki 42 CCA 95 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazalar sebebiyle köprülü kavşağın üstü de altı da gidiş istikametlerine göre trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için köprülü kavşakta tedbir aldı.