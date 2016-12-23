Otomobilin yakıt deposunda 30 kilo esrar ele geçirildi

AKSARAY Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine İ.T.'nin (38) yönetimindeki 07 GNF 25 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü İ.T.'den ehliyet ve ruhsatı istedi. Sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, otomobile arama yaptı. Arama sırasında otomobilin hem LPG'sinin hem de benzin deposundaki doluluk fark edilince, arama yapıldı. Yapılan aramada yakıt deposunda paketler halinde 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü İ.T. ve yanında bulunan S.B. (32) gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.









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