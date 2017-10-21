Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, dün gece saatlerinde Karapınar Kasabası yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 FAB 72 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çivi'ye (26) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Havva Çivi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Havva Çivi'nin bu yıl Sivas’a öğretmen olarak atandığı, hafta sonunu ailesi ile geçirmek için Nevşehir’e geldiği öğrenildi.