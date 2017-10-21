Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında otomobilin çarptığı 26 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında otomobilin çarptığı 26 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

21 Ekim 2017 Cumartesi 11:11
Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, dün gece saatlerinde Karapınar Kasabası yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 FAB 72 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çivi'ye (26) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Havva Çivi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Havva Çivi'nin bu yıl Sivas’a öğretmen olarak atandığı, hafta sonunu ailesi ile geçirmek için Nevşehir’e geldiği öğrenildi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Karapınar KasabasıNevşehirAcıgölHavva Çivi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürkütücü değerlendirme
Ürkütücü değerlendirme
Ormanda 2 sır ölüm
Ormanda 2 sır ölüm
"Kiralık dilenci çocuk" operasyonu
"Kiralık dilenci çocuk" operasyonu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim