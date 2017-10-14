Otomobilden attıkları poşetten uyuşturucu hap çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, polis durumundan şüphelenilen otomobili Kocahasanlı Mahallesi'nde durdurmak isteyince kovalamaca yaşandı. Otomobil içinden bir poşetin atıldığını fark eden ekipler önce şüphelileri yakaladı ardından da atılan poşeti buldu. Yapılan incelemede poşet içerisinde 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili karakola götürülen A.A. ve H.C.'nin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.