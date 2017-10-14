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Otomobilden attıkları poşetten uyuşturucu hap çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde durdurulmak istenen otomobille kaçan iki kişinin otomobilden dışarı attığı poşetten 60 adet uyuşturucu hap çıktı

Otomobilden attıkları poşetten uyuşturucu hap çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde durdurulmak istenen otomobille kaçan iki kişinin otomobilden dışarı attığı poşetten 60 adet uyuşturucu hap çıktı

14 Ekim 2017 Cumartesi 13:38
Otomobilden attıkları poşetten uyuşturucu hap çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, polis durumundan şüphelenilen otomobili Kocahasanlı Mahallesi'nde durdurmak isteyince kovalamaca yaşandı. Otomobil içinden bir poşetin atıldığını fark eden ekipler önce şüphelileri yakaladı ardından da atılan poşeti buldu. Yapılan incelemede poşet içerisinde 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili karakola götürülen A.A. ve H.C.'nin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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MersinErdemliUyuşturucu HapKocahasanlı Mahallesi
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