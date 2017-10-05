Otomobilde esrarengiz ölüm

OLAY, Gaziler Mahallesi Tüccarlar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tüccarlar Sitesi yanında park halinde bulunan 35 TV 769 plakalı otomobilin direksiyon başında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, adının Mehmet Bulut (60) olan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobil içinde ve çevresinde yaptığı geniş çaplı incelemenin ardından Bulut’un cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bulut’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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