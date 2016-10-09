Otomobil TIR’la çarpıştı: 3 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Veli Fırat A. idaresindeki 26 FD 676 plakalı otomobil ile Cemal S. idaresindeki 31 KMD 89 plakalı TIR, Eskişehir Çevreyolu Kartal Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra alev alan otomobili çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü. Vatandaşlar, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Veli Fırat A. ile yolcular Emre S. ve Durmuş K.’yı da araç içerisinden çıkartarak yol kenarına aldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları tarafından kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan çevre yolunda seyir halinde olan 26 KA 898 plakalı bir başka otomobil de, kaza esnasında araçlardan yola fırlayan stepne lastiğe çarparak maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.