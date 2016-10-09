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Otomobil TIR’la çarpıştı: 3 yaralı

Eskişehir’de, otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası 80 metre sürüklenerek alev alan otomobili ise vatandaşlar söndürerek, yaralıları araç içerisinden çıkarttı

Otomobil TIR’la çarpıştı: 3 yaralı

Eskişehir’de, otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası 80 metre sürüklenerek alev alan otomobili ise vatandaşlar söndürerek, yaralıları araç içerisinden çıkarttı

09 Ekim 2016 Pazar 12:59
Otomobil TIR’la çarpıştı: 3 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Veli Fırat A. idaresindeki 26 FD 676 plakalı otomobil ile Cemal S. idaresindeki 31 KMD 89 plakalı TIR, Eskişehir Çevreyolu Kartal Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra alev alan otomobili çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü. Vatandaşlar, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Veli Fırat A. ile yolcular Emre S. ve Durmuş K.’yı da araç içerisinden çıkartarak yol kenarına aldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları tarafından kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan çevre yolunda seyir halinde olan 26 KA 898 plakalı bir başka otomobil de, kaza esnasında araçlardan yola fırlayan stepne lastiğe çarparak maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 
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Otomobil TIR’la çarpıştıEskişehir’Eskişehir Devlet Hastanesi
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