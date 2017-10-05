Otomobil TIR'ın altına girdi, bir aile yok oldu!

AFYONKARAHİSAR'DA meydana gelen kaza, bir aileyi yok etti. Otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL, TRAKTÖRE ÇARPMAMAK İÇİN KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesine bağlı Pınarkaya Köyü yakınlarından meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AHV 72 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.D. idaresindeki 03 PK 993 plakalı traktöre çarpmamak için karşı şeride geçti.
TIR'IN ALTINA GİREN OTOMOBİL SAVRULARAK REFÜJE UÇTU
Otomobil daha sonra karşı yönden gelen M.O'nun kullandığı 42 FD 644 plakalı tırın altına girdikten sonra savrularak refüje uçtu.
3'Ü AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada, Havva Tokmak (51), Feride Tokmak (24), Hasan Tokmak ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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