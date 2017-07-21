Otomobil TIR'a çarptı! 4 ölü 2 yaralı

KAYSERİ çevre yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 ZU 010 plakalı otomobil, yol kenarında park etmiş Azeri sürücü Raim Bedelov yönetimindeki 90-JO-998 plakalı TIR'ın dorsesine iddiaya göre arkadan hızla çarptı. Kazada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve kanal İdaresi (KASKİ) tesislerinde staj yaptıkları belirtilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek yüksek Okulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Çevre yolunda trafik bir süre aksadı. Gözaltına alınan TIR şoförü,levhalara bakarak gideceği yönü bulmak için durduğu sırada, arkadan gelen aracın hızla dorsesine çarptığını söyledi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek Yüksek Okulu öğrencisi oldukları belirtilen Cenk Yoldaş, Sabri Ocak, Ömer Faruk Beyaz ve Ahmet Aslımtürk yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü Erkan Çetiner ile Muhammet Tatlı ise ağır yaralanarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.