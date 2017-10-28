Otomobil tel örgüyü parçalayarak refüje çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelen İhsan Demir yönetimindeki 63 UF 765 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tel örgüleri devirerek refüje çıktı.
Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.