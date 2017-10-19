Otomobil tarlaya uçtu, iki kişi yaralandı

KAZA Efeler TOKİ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; TOKİ istikametinden Işıklı yolu istikametine seyir halinde olan 20 Y 7699 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bilinmeyen bir nedenle tarlaya uçtu. Takla atarak ters dönene aracın sürücüsü G.Ö. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise yaralandı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yararlıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ilginç kaza ile ilgi soruşturma başlattı.
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