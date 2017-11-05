Otomobil takla attı: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 35 AT 9922 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan otobüsü geçmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak, şerit değiştirip takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ummuhan K. (49), Şerife S. (44) ve Ömer K. (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.