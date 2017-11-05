Otomobil takla attı: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 35 AT 9922 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan otobüsü geçmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak, şerit değiştirip takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ummuhan K. (49), Şerife S. (44) ve Ömer K. (27) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.