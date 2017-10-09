Otomobil takla attı: 3 yaralı !

KAZA , Elazığ -Bingöl yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 23 BP 753 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne seyir halinde olan V.M. idaresindeki 23 K 1573 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle V.M. idaresindeki araç yol kenarına savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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