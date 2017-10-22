Otomobil takla attı : 2 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı Köyü mevkinde meydana geldi. Sungurlu’dan Alaca istikametine seyir halinde olan Hayrettin Çetin yönetimindeki 06 BA 7484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hayrettin Çetin ve eşi otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı sürücü ve eşini sıkıştığı yerden çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve eşinin tedavileri olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.