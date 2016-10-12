Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

KAZA, saat 17.45 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Ahmet Zeki Sokuluoğlu'nun kullandığı 14 DG 150 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan Emre Güven yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emre Güven'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kanalda sıkışan otomobil, çevredekiler ve kaza yapanların yakınları tarafından güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra çekiciye yüklenerek götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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