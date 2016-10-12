Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

Kanalda sıkışan otomobil, çevredekiler ve kaza yapanların yakınları tarafından güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra çekiciye yüklenerek götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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