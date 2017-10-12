Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Akyazı ilçesi Dokurcun istikametine gitmekte olan Zeki B. idaresinde ki otomobil bilinmeyen sebepten dolayı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobil içinde bulunan Zeki B., Barış B., Hilmi K., Yasin B., yaralandı. Kaza sonrası yaralılardan üçü sivil otomobil ile Akyazı Devlet Hastanesine getirilirken sürücü Zeki B. ise olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hilmi K., Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edidi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.