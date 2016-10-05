Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KAZA, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden Aksaray istikametine seyreden Süleyman Kaya (48) idaresindeki 68 AC 341 plakalı otomobil, köyün girişindeki yokuştan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Süleyman Kaya araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Onar (43) ise ağır yaralandı. Yaralanan Onar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobil içinde sıkışan Kaya’nın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.