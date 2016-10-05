Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otomobil içinde sıkışan Kaya’nın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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