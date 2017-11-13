Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Pekşenler mevkinde 23 yaşındaki Enes Durmaz idaresindeki 54 EN 936 plakalı otomobil yan yolda park halinde bulunan 59 KS 453 plakalı tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çarpma sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü Durmaz ile yolcu olarak giden Muhammed Emin T., sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sürücü Durmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, yolcu Muhammed Emin T., ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Durmaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine gönderildi.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.