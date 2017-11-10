Otomobil park halindeki TIR'a çaptı: 2 ölü, 2 yaralı

İBRAHİM Tombakoğlu idaresindeki 06 HKZ 16 plakalı otomobil , Çubuk-Ankara karayolu halk pazarı mevkisinde yolun kenarında park halinde olan 06 BF 0403 plakalı tır a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücü Tombakoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Fatma Tombakoğlu (65), Derya Kıcırlı (34) ve Murat Kıcırlı (39) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Tombakoğlu hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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