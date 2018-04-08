Otomobil mezarlığa uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Ramazan E. (77) idaresindeki 57 DU 826 plakalı otomobil Araç ilçesi Gökçeçat Köyü mevkiinde sürücünün direksiyom hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy mezarlığına uçtu. Kaza sonucu otomobilde bulunan Hacer Ö. (79) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Ramazan E. ile Kezban E. ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Kezban E. ilk müdahalesinin ardından Kastamonu'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.