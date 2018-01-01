Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi etkisi arttı!
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi...

Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

Otomobilin menfeze devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

Otomobilin menfeze devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:03
Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı
banner404

KAZA, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Abdukbaki G. (49) idaresindeki 68 AG 363 plakalı otomobil, Aksaray’a 40 kilometre kala Acıpınar mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metrelik menfeze düştü. Kazada otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü ve Neriman G. (41), Sibel G. (17) ve Soner G. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar kış dinlemedi, kilometrelerce sırtında taşıdı
Kar kış dinlemedi, kilometrelerce sırtında taşıdı
Salgın hastalık tehlikesi! Hastane doldu taştı
Salgın hastalık tehlikesi! Hastane doldu taştı
Bir babanın en acı günü: Cenazene bakmaya mı geldik!
Bir babanın en acı günü: Cenazene bakmaya mı geldik!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim