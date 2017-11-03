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Otomobil, kontrol noktasında polise çarptı: 1 şehit

Gümüşhane'de, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle kontrol noktasında çarptığı trafik polisi şehit oldu

Otomobil, kontrol noktasında polise çarptı: 1 şehit

Gümüşhane'de, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle kontrol noktasında çarptığı trafik polisi şehit oldu

03 Kasım 2017 Cuma 07:28
Otomobil, kontrol noktasında polise çarptı: 1 şehit
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POLİS ekipleri, Trabzon-Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez  Konağı uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. (37) idaresindeki 29 AK 111 plakalı  otomobili durdurmak istedi.
 
Sürücünün, "dur" ihtarına uymaması sonucu aracın çarptığı 47 yaşındaki  polis memuru Olgun Gülay, yaklaşık 40 metre sürüklendi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet  Hastanesine kaldırılan Olgun Gülay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Kaza sonrası kaçan sürücü M.K. ve yanındaki S.E. ise yaşanan  kovalamacanın ardından polis ekiplerince Süleymaniye Mahallesi'nde yakalandı.
 
Trabzon'un Şalpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit polisin eşinin  kanser hastası olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
 
"Kendisi görev şehididir"
 
Olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine gelen Vali Okay Memiş,  gazetecilere yaptığı açıklamada, Balyemez Konağı mevkisinde, sürekli yol kontrolü  gerçekleştirilen noktada alkollü bir sürücünün kullandığı aracın görevli polis  memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.
 
Polis memuruna, olay yeri yakınındaki Gümüşhane Devlet Hastanesinde  müdahale edildiğini belirten Memiş, "Maalesef yapılan tıbbi müdahalelere rağmen  polis memurumuz Olgun Gülay şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi görev  şehididir. Alkollü şahıslar şu anda gözaltında. Acımız büyük. Böyle bir hadise  ile karşılaşmış olmaktan da ayrıca üzüntülüyüz." dedi.
 
Memiş, şehidin ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.
 
Konunun adli ve idari yönden detaylarıyla ortaya çıkarılacağını  vurgulayan Memiş, "Üzücü olan, insanların alkollü bir şekilde araç kullanmaları  ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmeleri. Biz vatandaşlarımızın, can  ve mal emniyetini tesis eden bütün güvenlik görevlilerimize yardımını bekliyoruz.  Bütün hemşehrilerimizden çok daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.
 
Vali Memiş, şehit polis memuru için kentte bugün resmi tören  düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneOltanbey MahallesiBalyemez  Konağı
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