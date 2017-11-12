Otomobil ile traktör çarpıştı 1’i ağır 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Ahmet Güvenç (53)’in kullandığı 01 RG 078 plakalı römorkunda narenciye yüklü traktör ile Neşet Tufan (61)’in kullandığı 01 D 8995 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Neşet Tufan ile traktör sürücüsü Ahmet Güvenç ve traktörde yolculuk eden Şerife Güvenç (45) ve Mustafa Güvenç (18) yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Neşet Tufan buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildiği öğrenildi.
Kaza sonrası polis ekipleri kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolu bir süre trafiğe kapalı tuttu.
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