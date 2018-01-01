Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, merkezden Ayancık istikametine giden Adem T. idaresindeki 34 HZ PG plakalı otomobil , Sinop-Ayancık karayolunun 25. kilometresinde plakası henüz belirlenemeyen Nurettin Yıldız'ın kullandığı traktör e çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Yıldız'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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