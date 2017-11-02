Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KAZA, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Hüseyin Mahir Bozfakıoğlu yönetimindeki 33 NY 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Savaş Baltacı yönetimindeki 68 BK 122 plakalı TIR ile çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki Ferdi ve Elanur Canatan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücüler Bozfakıoğlu ile Baltacı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

