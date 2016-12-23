Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 12 yaralı

KAZA, Günbaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Ender Bakaç yönetimindeki 81 DV 686 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mehmet Faruk Kazan'ın kullandığı 81 S 1000 plakalı ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Serviste bulunan yaşları 7 ile 9 arasında değişen 11 çocukla, otomobil sürücüsü Ender Bakaç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.