Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Devrilen otomobil ise bulunduğu yerden vinç ve çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

KAZA , saat 14.45'te Halide Edip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Yılmaz ’ın kullandığı 06 MNN 04 plakalı otomobil 466 Sokağa dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak bir evin avlusuna devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Hülya Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.