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Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale’de bir otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada sürücü yaralandı

Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Kırıkkale’de bir otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada sürücü yaralandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:18
Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
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KAZA, saat 14.45'te Halide Edip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Yılmaz’ın kullandığı 06 MNN 04 plakalı otomobil 466 Sokağa dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak bir evin avlusuna devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Hülya Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen otomobil ise bulunduğu yerden vinç ve çekici vasıtasıyla kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale’KazaHülya YılmazYüksek İhtisas Hastanesi
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