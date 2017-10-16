Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı!

KAZA , saat 17.00 sıralarında Hastane Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop merkezden İlahiyat Fakültesine doğru gitmekte olan Tuncay Azar’ın kullandığı 57 KB 748 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil, elektrik direğine çarparak ters vaziyette kaldı. Yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.