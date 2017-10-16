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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı!

Sinop’ta takla atarak ters dönen otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı!

Sinop’ta takla atarak ters dönen otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 20:00
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı!
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KAZA, saat 17.00 sıralarında Hastane Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop merkezden İlahiyat Fakültesine doğru gitmekte olan Tuncay Azar’ın kullandığı 57 KB 748 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil, elektrik direğine çarparak ters vaziyette kaldı. Yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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Son Güncelleme: 16.10.2017 20:00
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Elektrik
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