Otomobil duran vinçe arkadan çarptı; 1 ölü 1 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre kaza Niğde'nin Bor ilçesindeki kızılca yolunda meydana geldi. E.B.(44) idaresindeki 34 HL 6982 plakalı otomobil, Bor Organize Sanayi Bölgesi Kızılca mevkinde yol kenarında park halinde duran vince arkadan çarparak savruldu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü E.B.(44) ve otomobilde yanında bulunan eşi Hacer B.(42) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı E.B.(44) ile eşi Hacer B.(42)’yi Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Hacer B.(42), kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü E.B.(44)’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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