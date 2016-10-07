Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Otomobil duran vinçe arkadan çarptı; 1 ölü 1 yaralı

Niğde’de otomobil duran vinçe çarptı. Kazada 1 kişi öldü bir kişide yaralandı

Otomobil duran vinçe arkadan çarptı; 1 ölü 1 yaralı

Niğde’de otomobil duran vinçe çarptı. Kazada 1 kişi öldü bir kişide yaralandı

07 Ekim 2016 Cuma 09:26
Otomobil duran vinçe arkadan çarptı; 1 ölü 1 yaralı
banner404
EDİNİLEN bilgilere göre kaza Niğde'nin Bor ilçesindeki kızılca yolunda meydana geldi. E.B.(44) idaresindeki 34 HL 6982 plakalı otomobil, Bor Organize Sanayi Bölgesi Kızılca mevkinde yol kenarında park halinde duran vince arkadan çarparak savruldu.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü E.B.(44) ve otomobilde yanında bulunan eşi Hacer B.(42) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı E.B.(44) ile eşi Hacer B.(42)’yi Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Hacer B.(42), kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü E.B.(44)’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Duran Vinçe Arkadan çarptı; 1 ölü 1 YaralıKazaNiğdeVinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim