Otomobil duran vinçe arkadan çarptı; 1 ölü 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü E.B.(44) ve otomobilde yanında bulunan eşi Hacer B.(42) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı E.B.(44) ile eşi Hacer B.(42)’yi Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Hacer B.(42), kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü E.B.(44)’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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