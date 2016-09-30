Otomobil devrildi, sürücü yaralandı

KAZA, öğle saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden 38 yaşındaki Mehmet Çiftçi yönetimindeki 63 PN 519 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı’nda kontrolden çıktı ve kaldırıma çarparak devrildi. Ters dönerek duran otomobili görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü çıkarıp ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisine başlanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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