SARIYER sahili Tarabya oteli yakınlarından bir otomobil denize uçtu. Denizden yaralı çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Deniz Polisi'ne bağlı balık adamlar denizin dibindeki araçtan bir kişiyi çıkardı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kurtarılanın dışında otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi. Denizdeki otomobil vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Bu sırada otomobildeki kişinin bir yakını olay yerine geldi. Otombilin denizden çıkarılışını gören kadın fenalık geçirdi.