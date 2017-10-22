Otomobil çaya uçtu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

KAZA, Çermik ile Çüngüş ilçeleri arasındaki Sinek Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çüngüş’te görevli polis memuru Yusuf T. ile Şırnak’ta görevli polis memuru Recep T.’nin içerisinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu. Kazada, Yusuf T. hayatını kaybetti, Recep T. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Recep T., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yusuf T. ve Recep T.’nin kuzen oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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