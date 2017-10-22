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Otomobil çaya uçtu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Diyarbakır’ın Çermik ile Çüngüş ilçeleri arasında otomobilin çaya uçması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Otomobil çaya uçtu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Diyarbakır’ın Çermik ile Çüngüş ilçeleri arasında otomobilin çaya uçması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

22 Ekim 2017 Pazar 17:18
Otomobil çaya uçtu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
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KAZA, Çermik ile Çüngüş ilçeleri arasındaki Sinek Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çüngüş’te görevli polis memuru Yusuf T. ile Şırnak’ta görevli polis memuru Recep T.’nin içerisinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu. Kazada, Yusuf T. hayatını kaybetti, Recep T. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Recep T., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yusuf T. ve Recep T.’nin kuzen oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırÇermikÇüngüşSinek Çayı
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