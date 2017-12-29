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Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Otomobilin bir evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

29 Aralık 2017 Cuma 19:35
Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
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KAZA, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Murat Şimşek idaresindeki 57 KH 220 plakalı otomobil, Yakacık Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Bahçeye uçan otomobil beton elektrik direğine çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Murat Şimşek ve otomobilde yolcu olarak bulunan Gönül Şimşek ile Selahattin Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil BahçeUçtu
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